Benevento, Improta: "Questo gol è la gioia di tutti" Le parole del match winner del Tombolato

Riccardo Improta è stato il match winner della sfida tra Cittadella e Benevento e nel post gara ha commentato con entusiasmo il risultato del Tombolato:

"E' un gol che è la gioia di tutti. Si è visto nella mia esultanza e in quella della squadra nel post partita. Eravamo reduci da una brutta prestazione in casa, con una classifica che ci vedeva fuori dai play off. Abbiamo dato tutti il massimo, c'è stata un'unione e una forza in più che ci ha dato una vittoria che non è frutto del caso. Questo è un campo difficile per chiunque".

COMO - "Sarà una partita che non ha pronostici. L'affronteremo nel migliore dei modi, preparando la partita al meglio. Quando il Benevento mette il cuore si vede. Questa deve essere la mentalità da avere sempre".

"Di momenti brutti ne ho passati molti per infortunio. Questo è stato particolare per via di altri problemi e la lunga sosta di natale. Ci voleva una vittoria del genere, per me è stato molto importante il gol ma soprattutto la conquista dei tre punti. Il ritiro? Penso che possa servire, ma siamo un ottimo gruppo e stiamo spesso insieme. Non è il ritiro che fa la differenza, ma l'atteggiamento e la voglia che si mette in campo soprattutto nel corso della settimana".