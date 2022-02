Benevento, Vigorito ospite a Ottogol La trasmissione comincerà alle 21 su Ottochannel 696

La puntata di questa sera di Ottogol sarà particolare per la presenza del presidente Oreste Vigorito. Il massimo dirigente giallorosso sarà in studio per trattare diversi argomenti, dal momento della Strega fino ad arrivare alla spinosa questione legata a Lapadula. Nello studio di Gianluca Gifuni, oltre a Vigorito, ci saranno anche il tecnico Dario Marcolin e la giornalista Sonia Lantella. Inizio fissato alle 21 su Ottochannel 696.