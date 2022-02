Cittadella, l'invasione degli "Stregoni del Nord" Ancora una volta si sono ritrovati in massa ed hanno incitato la Strega fino in ultimo

Una partita al nord per loro è cose se fosse un turno casalingo della strega. L'effetto residenza rende un partita al Vigorito quasi un tabù, ma quando il calendario presenta l'occasione di una trasferta nel settentrione, allora viene quasi spontaneo radunarsi in qualche punto a nord del Rubicone e ritrovarsi in qualche stadio dove gioca la strega. Sia chiaro non sempre è una passeggiata di salute: per arrivare a Cittadella da Milano, per esempio, ci sono da fare quasi 250 chilometri. Certo, un quarto dei quasi mille che servono per scendere a Benevento, ma certo non un “tiro di schioppo”. E comunque la variegata mescolanza di Stregoni del Nord anche ieri a Cittadella ha vissuto il suo pomeriggio di gloria. Cori a squarciagola, tifo incessante e alla fine una vittoria importante per la strega. Un altro pomeriggio da ricordare per questi tifosi che ritrovano un pezzo della loro città in giro per l'Italia.