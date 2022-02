Benevento ancora in ritiro: concentrazione alta sul Como I giallorossi vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta al Tombolato

La prestazione offerta ieri dal Benevento non è stata bellissima, ma era di vitale importanza tornare dal Tombolato con tre punti in tasca per risollevare il morale e anche una classifica che lo stava risucchiando fuori dalla griglia play off. In tante occasioni la Strega ha mostrato una superiorità nei confronti degli avversari attraverso un calcio intraprendente, senza però riuscire a ottenere l'intera posta in palio. Quindi sono punti che valgono oro colato, con Caserta che comunque deve lavorare su quegli aspetti da migliorare per permettere alla sua squadra di essere più incisiva e di tornare quella vista a dicembre. Le attenzioni adesso sono tutte rivolte al Como, squadra che farà visita al Vigorito mercoledì pomeriggio. I lariani sono reduci dalla vittoria ottenuta sul Cosenza. I giallorossi tengono alta la concentrazione, tanto che il ritiro non è stato revocato ma c'è stato lo spostamento nel quartier generale di Venticano. Una scelta dettata anche da motivi logistici, considerato che tra poco più di 48 ore si scenderà già in campo. Saranno ancora assenti i vari Elia, Moncini e Viviani, oltre a Farias che sarà squalificato dal Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato ieri al Tombolato.