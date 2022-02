Benevento, schiaffo a un avversario: la decisione del Giudice Sportivo su Farias Ecco quando rientrerà il brasiliano

Il Giudice Sportivo ha inflitto a Farias una squalifica di due giornate dopo il rosso subìto nel finale del match col Cittadella. La motivazione è "per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); per comportamento gravemente antisportivo: per avere, al 50^ del secondo tempo, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, colpito un avversario con uno schiaffo".

Il brasiliano salterà le sfide con Como e Perugia. Tornerà a disposizione in occasione del match interno con la Cremonese del prossimo primo marzo. Intanto restano tra i diffidati Ionita, Letizia, Calò e Barba.