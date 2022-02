Benevento, l'ex Maggio sarà un avversario: ha firmato con un club di B Nuova avventura per "Super Bike"

Christian Maggio è un nuovo calciatore del Vicenza. L'ex giallorosso ha firmato quest'oggi con il club biancorosso, proseguendo la sua carriera da calciatore dopo l'esperienza vissuta nella scorsa stagione in forza al Lecce. Ecco la nota del club:

La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Christian Maggio, sino al 30 giugno 2022, il quale sosterrà domani le visite mediche per poi aggregarsi, da mercoledì, alla squadra biancorossa.

Maggio, terzino destro originario di Montecchio Maggiore, nell’ultima stagione ha disputato 8 partite in Serie A con il Benevento, concludendo il campionato con il Lecce, con il quale è sceso in campo in 17 gare, condite da 3 reti e 2 assist.

Ha esordito in Serie A il primo ottobre 2000 con la maglia biancorossa, che ha indossato in altre 42 occasioni. In carriera vanta 334 partite di Serie A, 17 di Champions League e 27 di Europa League, con 33 reti siglate e 34 assist forniti, con le maglie di Benevento, Napoli, Sampdoria, Treviso, Fiorentina e Vicenza. Oltre a 139 partite, in Serie B, disputate con Lecce, Benevento, Fiorentina e Vicenza.

Ha conquistato per due volte la Coppa Italia con il Napoli nelle stagioni 2013/2014 e 2011/12, vincendo inoltre una Supercoppa nella stagione 2014/2015.

Vanta inoltre 34 presenze in Nazionale, con la quale ha conquistato il titolo di vice campione d’Europa nel 2012.

Bentornato Christian!