Benevento, la prevendita piange. Vigorito lancia l'iniziativa per la Cremonese Il messaggio lanciato dal massimo dirigente

Sono 581 i biglietti emessi fino a questo momento per il match di mercoledì col Como. Un dato che non entusiasma, con il presidente Vigorito che ha rincarato la dose nel corso di Ottogol:

“Vigorito ha avuto modo di cambiare società, non lo fanno solo i calciatori. Ci sono dei club che offrono delle realtà calcistiche più vive di quella di Benevento. Qualcuno capirà che una persona ambiziosa come me se è rimasto 16 anni non l’ha fatto per avere una platea da poter andare in Champions League. Rimango a Benevento solo per l’affetto che ho avuto dalla tifoseria e dalla città. Questa è una città fatta di persone che sanno dare amore. Però c'è da dire che alla fine parleremo solo chi ha partecipato attivamente, non con altri. A questo punti faccio un appello. Allo stadio si va di tifosi a contribuire con la squadra a coronare il sogno. La mia tifoseria, perché ritengo di averla, sta rispondendo con pochi biglietti. Mi continuate a chiedere di abbassare i prezzi, dimenticando che con i miniabbonamenti da 4 euro a partita non c'è stato nessun aumento di spettatori. Chi farà il biglietto col Como avrà diritto al 50% di sconto per la sfida con la Cremonese. Perché non vado più in campo a salutare? Sta mancando l'emotività. Se sono io il problema parliamone".