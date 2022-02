Benevento, il programma dalla 29^ alla 31^ giornata Si giocherà di martedì la sfida contro il Brescia di Inzaghi

La Lega B ha stabilito le date e gli orari delle gare fino alla 31^ giornata di campionato. Il Benevento scenderà in campo il prossimo 12 marzo contro il Crotone al Vigorito, con fischio d'inizio fissato alle 16:15. Non mancherà un altro turno infrasettimanale tre giorni dopo, quando la truppa di Caserta affronterà il Brescia dell'ex Inzaghi in trasferta a partire dalle 18:30. E' in programma il 19 marzo il big match col Frosinone (ore 16:15).