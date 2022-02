Como, Gattuso: "Col Benevento sarà un'altra prova di maturità" Il tecnico dei lariani: "Quella giallorossa è tra le tre migliori squadre del campionato"

Conferenza stampa pregara per Gattuso in vista dell'incontro di domani col Benevento. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico lariano:

"Sarà una partita difficile perché il Benevento è tra le tre squadre più forti del campionato, già questo ci fa capire le difficoltà che troveremo. Sarà l'ennesima prova di maturità. Arriviamo nelle condizioni giuste anche a livello mentale. L'ultima vittoria ci ha ridato spinta e vigore. Gori e Varnier non ci saranno. Ciciretti lo portiamo in panchina, anche se quello di oggi è solo il primo allenamento. Vedremo durante la gara se poterlo rischiare o meno. Gatto è da valutare. Sicuramente cambierò qualcosa, più che altro per quei calciatori che arrivano da tre partite consecutive. Questa sarebbe la quarta, poi ci sarebbe la quinta tra pochi giorni. Bisogna capire bene se rischiarli ancora. Il problema è che bisogna capire se arrivano bene alla gara, poi c'è il rischio di infortuni. Dopo aver fatto queste riflessioni metterò il miglior undici".

"Il Benevento ha una identità ben precisa, cerca sempre di condurre la partita. Ha calciatori di grande qualità. All'andata abbiamo fatto un'ottima partita, conducendo davvero poco. Ricordo un primo tempo in cui abbiamo giocato bene. Dovremo difenderci con attenzione, senza pensare solo a questo ma anche attaccando come fatto sempre".