Benevento sul velluto, "manita" al Como I giallorossi rifilano cinque reti ai lariani

Benevento - Como 5-0 (Live)

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia (11'st Brignola), Glik, Vogliacco, Foulon; Ionita (1'st Calò), Acampora (20'st Talia), Tello (20'st Lapadula); Insigne (20'st Sau), Forte, Improta. A disp.: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Petriccione, Masciangelo, Pastina, Barba. All.: Caserta

Como (4-4-2): Facchin; Vignali, Bertoncini, Solini, Cagnano; Peli (17'pt Scaglia), Arrigoni (25'st Ciciretti), Bellemo (11'st Kabashi), Blanco (17'pt Nardi); Gabrielloni, Gliozzi (11'st Iovine). A disp.: Bolchini, Zanotti, Parigini, La Gumina, Cerri, Ioannou, Bovolon. All.: Gattuso

Arbitro: Marini di Roma 1. Assistenti: Schirru e Lanotte. IV ufficiale: Longo. Var e Avar: Dionisi e Pagliardini

Marcatore: 12'pt e 5'st Forte su rig., 21'pt e 38'st Insigne su rig., 17'st Acampora

Note: Espulso Solini all'11'pt

SECONDO TEMPO

90' Termina la partita: Benevento - Como 5-0

77' Como in nove a causa di un infortunio subito da Scaglia

70' Entra Ciciretti al posto di Arrigoni

65' Triplo cambio Benevento: entrano Lapadula, Talia e Sau al posto di Tello, Acampora e Insigne

62' Pokerissimo giallorosso! Gol di Acampora dalla distanza con un sinistro micidiale

57' Conclusione di Insigne salvata sulla linea da un difensore avversario

56' Entrano Iovine e Kabashi al posto di Gliozzi e Bellemo. Per il Benevento c'è Brignola al posto di Letizia.

50' Poker del Benevento! Cross di Acampora che attraversa tutta l'area e colpisce il palo, sulla ribattuta Forte insacca

45' Primo cambio per Caserta: entra Calò al posto di Ionita

PRIMO TEMPO

47' Termina il primo tempo

46' Benevento vicino al poker con Foulon, ma la sua forte conclusione fa la barba al palo

45' Due minuti di recupero

38' Tris del Benevento! Grande gol di Insigne che con una conclusione al volo da fuori area ha punito Facchin per il 3-0

33' Ammonito Bertoncini

25' Parata in due tempi di Paleari su conclusione di Cagnano

24' Cross di Foulon per la testa di Improta: palla di poco sul fondo

23' Conclusione di Gabrielloni dal limite: la palla sorvola la traversa

21' Dal dischetto insacca Insigne per il raddoppio!

20' Nuovo rigore per il Benevento su segnalazione del Var! L'arbitro è stato avvisato di un fallo subito da Foulon in area che in un primo momento sembrava essere in fuorigioco

17' Doppio cambio Como: entrano Nardi e Scaglia al posto di Blanco e Peli

12' Gol del Benevento. Dagli undici metri Forte insacca per l'1-0

11' Rigore assegnato al Benevento! L'arbitro ha fermato l'azione su segnalazione del Var, punito il tocco di mano di Solini in piena area. Il difensore viene espulso, Como in dieci

8' Inizio pimpante del Como che si rende pericoloso con una insidiosa conclusione di Blanco: Paleari respinge

6' Giallo anche per Solini

4' Ammonito Blanco per fallo su Letizia

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Al Vigorito si affrontano Benevento e Como per la disputa della 25^ giornata di campionato. Caserta conferma in toto la formazione che ha espugnato Cittadella nel match di domenica scorsa, ma con la novità Lapadula che partirà dalla panchina.