Benevento, applausi per Lapadula sotto gli occhi di Gareca L'accoglienza per l'attaccante dopo il rientro

A distanza di oltre due mesi dall'ultima presenza in giallorosso, Gianluca Lapadula è tornato a indossare la maglia del Benevento Calcio. L'attaccante è sceso in campo nel corso del match col Como che ha visto la Strega vincere con il roboante risultato di 5-0. Il pubblico sannita, nonostante le polemiche delle scorse settimane, l'ha accolto tra gli applausi. Sugli spalti c'era anche Ricardo Gareca, commissario tecnico della nazionale peruviana. I due hanno avuto un colloquio in vista dei prossimi impegni della nazionale biancorossa, in programma a marzo per alimentare il sogno di qualificazione ai prossimi mondiali.