Benevento, Talia: "Proseguiamo così per arrivare il più in alto possibile" Le parole del giovane centrocampista, alla sua terza presenza

Terza presenza presenza per Angelo Talia che è sceso in campo nel corso del match col Como. Ecco le sue parole nel post gara:

"Abbiamo fatto una grandissima partita, dobbiamo proseguire su questa strada per arrivare il più in alto possibile. Stasera grazie al gruppo abbiamo conquistato una vittoria importante che ci permette di dare continuità al risultato maturato a Cittadella. Personalmente do sempre il massimo per dare il mio contributo, vedo che il mister mi dà spazio. Quando mi chiama in causa devo esserci al 100%. Sono fortunato perché mi trovo in un gruppo dove tutti mi aiutano a crescere, li ringrazio perché sono fondamentali. In particolare ho legato con Acampora, così come Insigne".

"Il ritiro estivo per me è stata una sorpresa. Non mi aspettavo questo percorso e di questo ringrazio tutti perché è una opportunità importante. Il mio ruolo? Posso giocare in qualunque modo a centrocampo. Il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato, passo dopo passo vogliamo riuscirci"