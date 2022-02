Benevento, Acampora: "Adesso testa al Perugia: giocheremo con tanta grinta" Il centrocampista: "La vittoria di Cittadella ci ha dato una scossa"

Ecco le dichiarazioni di Gennaro Acampora, autore del gol del 5-0 in Benevento - Como:

"Il ruolo? Posso giocare ovunque, dove vuole il mister vado, sia come mediano che da interno. Talia? Abbiamo un rapporto bellissimo, vive con me. Gli voglio bene, per me è un fratellino. Deve fare esperienza e accumulare minuti: è importante anche per il morale. Ha grandi qualità. Tornando alla partita, la vittoria di Cittadella ci ha dato una scossa e penso che si sia visto stasera. Sicuramente ci ha aiutato. A Perugia sarà una partita difficile, troveremo una squadra tosta. Avremo la stessa grinta e determinazione mostrata al Tombolato.

"Devo ringraziare il Benevento per avermi dato questa occasione. Ho sempre avuto dei problemi fisici, quindi non posso dare colpe ad altri ma solo a me stesso perché forse ho gestito male qualcosa. Il gol lo dedico a mio figlio e a mio nipote che è appena nato mentre ero in campo".

"Anche a novembre siamo riusciti a vincere quattro partite di fila che ci hanno permesso di risalire. Questo è un campionato difficile e molto corto: è importante la continuità. Forte? Ha delle qualità importanti, ci dà una grande mano anche in fase di non possesso. Siamo felici che si sia sbloccato".