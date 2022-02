Caserta: "Ritiro finito. Prestazione importante, da domani penseremo al Perugia" Le parole del tecnico giallorosso nel post gara

Nel post gara di Benevento - Como si è espresso così Fabio Caserta che ha annunciato la fine del ritiro:

"Nel calcio ci sono momenti e momenti. Quello era il momento di andare in ritiro, c'era la necessità di stare insieme e di lavorare sugli errori. Dopo Cittadella i ragazzi hanno chiesto di proseguire. In alcune fasi del campionato bisogna cercare le cose che non vanno nel verso giusto. Adesso la squadra, al di là del risultato, merita di stare un po' con i propri cari. Ne abbiamo parlato col presidente che ha deciso di terminare il ritiro. Siamo contenti perché era una partita difficile, sono stati bravi i ragazzi a interpretarla bene. Sin dall'inizio la partenza è stata forte. Gli faccio i complimenti, ma già da domani mattina voglio una concentrazione massima in vista del Perugia".

DUTTILITA' - "Quando ci sono delle squadre che cercano di bloccarti il play, ho cercato nelle ultime due partite di mettere uno come Acampora che una maggiore forza e struttura, cercando di sfruttare gli interni che hanno più gamba. Avere calciatori duttili in una squadra è molto importante perché riesci a modificare l'assetto tattico senza fare sostituzioni. Sono contentissimo della prestazione, ma da domani bisognerà mettere da parte questa bella vittoria e pensare alla prossima".

EPISODI - "Le situazioni a favore te le porti solo se le cerchi. La squadra sin dal primo minuto è partita molto bene, cercando di sfruttare le situazioni create. Il Var non ci ha dato una mano perché erano entrambi rigore. La prestazione è stata positiva, il risultato è importantissimo".

LAPADULA - "Ci tengo a precisare che tra noi non c'è mai stato un problema personale. Ha fatto un errore e ha chiesto scusa. Si è chiarito con il presidente e da oggi non voglio più sentire parlare di questo discorso. Adesso abbiamo bisogno di tutti perché l'obiettivo più importante è che il Benevento possa arrivare il più in alto possibile. In coppia con Forte? Per me nel calcio i numeri contano poco, devo cercare di far giocare i più bravi mettendoli nelle condizioni migliori. Sono importanti gli equilibri, questa squadra ha sempre giocato con un sistema di gioco. Adesso bisogna vedere, dal punto di vista tattico sono aperto, ma servono gli equilibri giusti durante le partite. Sicuramente possono coesistere. In rosa ci sono anche Moncini e Sau, ho una vasta scelta. Ci sarà bisogno di tutti".

PERUGIA - "Torno volentieri in una città dove ho vissuto delle emozioni bellissime e uniche. Sono felice di aver vinto un campionato e mi fa piacere quanto sta facendo quest'anno. Saremo avversari per novanta minuti. Per me rimarrà sempre una piazza importante".