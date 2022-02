Benevento under 15, Nunziante convocato in Nazionale L'estremo difensore indosserà la maglia azzurra contro la Spagna

Convocazione nella Nazionale under 15 per Alessandro Nunziante, estremo difensore della compagine allenata da Dagoberto Carbone. Il giovane giallorosso indosserà la maglia azzurra in occasione del doppio test amichevole in programma contro la Spagna nelle giornate del primo e tre marzo a Coverciano. Una chiamata importante che mette in risalto il lavoro svolto dalla società e dalla compagine under 15, la quale è ai vertici della classifica in campionato.