Benevento, occhio al Perugia: è la squadra più in forma della serie B I grifoni hanno conquistato tredici punti nelle ultime cinque gare. Ritorno da ex per Caserta

Missione continuità. E' questa la parola d'ordine in casa giallorossa dopo i sei punti conquistati con Cittadella e Como: una boccata d'ossigeno salutare dopo la crisi sfociata soltanto una settimana fa in seguito alla sconfitta interna maturata con l'Ascoli. Il Benevento ha ritrovato morale e maggiori certezze, oltre a un Lapadula in più il cui reintegro ha permesso di alzare notevolmente il valore offensivo della compagine allenata da Caserta. Non c'è tempo per godersi il momento, considerato che già domani si scenderà in campo per la difficile trasferta di Perugia.

Per il tecnico giallorosso sarà un ritorno. Nel post gara di mercoledì ha avuto parole al miele nei confronti della piazza umbra, nella quale ha vinto lo scorso campionato di serie C. Sa bene che non sarà affatto una passeggiata, anzi: i biancorossi hanno maturato numeri importanti in questo tour de force. Nelle ultime cinque partite hanno conquistato tredici punti, frutto di quattro vittorie e un solo pareggio. Nessuno ha fatto meglio. Otto sono stati i gol realizzati e due quelli subiti. Alvini ha trovato le giuste quadrature e la sua squadra ad Alessandria ha mostrato una buona capacità di reazione, grazie al successo in rimonta firmato dalle reti di Olivieri e Falzerano dopo l'iniziale vantaggio piemontese di Mantovani. Una serie di risultati che gli ha permesso di ambire a un posto nei play off.

Non ci saranno grandi novità nell'elenco dei convocati da parte di entrambe le squadre. Il Benevento dovrà continuare a fare a meno degli infortunati Elia, Viviani e Moncini, mentre il Perugia dovrà sopperire all'assenza per squalifica di Burrai.