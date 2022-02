Serie B, LIVE / Perugia - Benevento 0-1 I giallorossi affrontano i grifoni al Curi

Perugia - Benevento 0-1 (Live)

Perugia (3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Falzerano, Ghion (16'st D'Urso), Segre (28'st Kouan), Lisi (28'st Ferrarini); Matos (16'st Olivieri), Santoro (37'st Carretta); De Luca. A disp.: Fulignati, Zaccagno, Gyabuaa, Beghetto, Murgia, Curado, Zanandrea. All.: Alvini

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Vogliacco, Foulon (17'st Barba); Ionita, Acampora, Tello (7'st Lapadula); Insigne (17'st Brignola)(34'st Calò), Forte, Improta. A disp.: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Calò, Petriccione, Sau, Talia, Pastina. All.: Caserta

Arbitro: Abbattista di Molfetta. Assistenti: Capaldo e Marchi. IV ufficiale: Maranesi. Var e Avar: Maggioni e Di Iorio

Marcatore: 45'pt Forte su rig.

Note: Espulso Kouan all'86'

SECONDO TEMPO

86' Doppio giallo per Kouan: Abbattista estrae il cartellino

85' Parata di Paleari su insidiosa conclusione di Ferrarini

82' Entra Carretta al posto di Santoro

80' Brivido Perugia con Sgarbi che di testa spedisce di poco fuori

79' Dura poco la partita di Brignola: al suo posto entra Calò

74' Ammonito subito Kouan per fallo su Acampora

73' Entrano per il Perugia Ferrarini e Kouan al posto di Lisi e Segre

63' Traversa di De Luca con un pericoloso colpo di testa: decisiva una deviazione di Paleari

62' Cambia anche Caserta: entrano Brignola e Barba al posto di Insigne e Foulon

61' Doppio cambio Perugia: D'Urso e Olivieri al posto di Ghion e Matos

54' Insigne spreca un contropiede importante con un tiro debole

52' Cambio Benevento: entra Lapadula al posto di Tello. Il colombiano viene anche ammonito

51' Miracolo di Chichizola! Bella palla di Tello per Forte che va a botta sicura, ma l'estremo difensore ha deviato in angolo

45' Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo

45' GOL DEL BENEVENTO! Dal dischetto insacca Forte! Grandi proteste da parte del Perugia

45' Dopo aver visto il monitor, assegna il calcio di rigore

45' Presunto fallo di mano di Angella, ci sono le proteste dei sanniti ma Abbattista fischia la fine del primo tempo, ma il Var gli segnala il contatto.

39' Destro insidioso di Santoro che calcia fuori

30' Benevento spento in questo primo scorcio di gara. Buona la fase difensiva contro un Perugia intraprendente

24' Sinistro di Forte dal limite: para Chichizola

20' Gara senza emozioni nei primi venti minuti: meglio il Perugia in termini di impostazione

8' Il Perugia prova a spingere, ma il Benevento si difende bene

4' Tello sporca i guantoni a Chichizola con una conclusione dalla distanza che l'estremo difensore para facilmente

0' Comincia la partita

PREPARTITA

Al Curi si affrontano Perugia e Benevento per la 26^ giornata del campionato di serie B. Caserta conferma in toto la formazione che ha battuto il Como con il netto risultato di 5-0. Sfida particolare per il tecnico giallorosso che ritrova la sua ex squadra dopo la vittoriosa cavalcata della passata stagione. La gara, come noto, inizierà con cinque minuti di ritardo su decisione della Lega B per la crisi in Ucraina.