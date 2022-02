Benevento, Caserta: "Vittoria importante, la squadra ha saputo soffrire" Il commento del tecnico giallorosso dopo il match col Perugia

Ecco le parole di Caserta nel post gara al termine del vittorioso match col Perugia.

"Eravamo consapevoli di trovare una squadra forte che nelle ultime cinque partite ne ha vinte quattro, non a caso è in questa posizione di classifica. Sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà, merito del Perugia ma faccio i complimenti alla mia squadra per il sacrificio e la voglia di non mollare mai. Nel calcio, ma soprattutto in queste partite, si tratta sempre di un buon segnale.

SCELTE - "Ho visto che la squadra stava bene e che avevano recuperato tutti, quindi volevo dare continuità. Nella ripresa ho inserito Lapadula per creare un po' di pericolosità, poi c'è stata l'uscita di Brignola per schierarci con il 3-5-2 perché era il momento di soffrire. Bisogna adattarsi in base all'avversario, questo la squadra l'ha fatto bene e ne sono molto contento".

OCCASIONI - "Dobbiamo essere più cattivi perché quando crei devi cercare di chiudere le partite. Il Perugia ci ha messo in difficoltà, ha tenuto tanto il possesso del gioco. Al di là di questo, abbiamo creato anche noi delle occasioni importanti. Bisogna chiuderle, in questo dobbiamo crescere a mio avviso".

PETRICCIONE - "Ho deciso di dare continuità. Petriccione sta bene, come tutti gli altri a eccezione degli infortunati. Sono scelte tecniche. Poi è normale che nel secondo tempo qualcosa la perdi dal punto di vista fisico, ma era importante tornare a casa con tre punti da un campo così difficile".

ELIA - "Si aggregherà al gruppo lunedì, lo valuteremo giorno dopo giorno".