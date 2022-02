Benevento, Vogliacco: "Con la Cremonese servirà il supporto del pubblico" Il centrale difensivo: "Siamo un gruppo unito, al Curi una vittoria importante"

Nel post gara di Perugia - Benevento ha parlato Alessandro Vogliacco, migliore in campo tra i giallorossi:

"Siamo contenti di essere riusciti a dare un contributo importante alla squadra, ci teniamo tanto a non subire gol. Siamo reduci da un momento delicato, eravamo sicuri che nel momento in cui si passasse il periodo negativo avremmo potuto dare fastidio a tutti. Dobbiamo continuare così".

RITIRO - "Quando le cose non vanno nel verso giusto è utile stare insieme e riflettere sugli errori. Abbiamo chiesto di restare qualche giorno in più in ritiro, questo non ci pesa perché siamo un gruppo unito. Magari dispiace non vedere le famiglie, ma era importante riflettere uniti".

SCELTE - "Sicuramente non fa piacere partire dalla panchina, ma siamo quattro difensori centrali bravi e il mister valuta chi deve giocare in base al lavoro settimanale. Dobbiamo pensare al bene della squadra piuttosto che al singolo. Se Barba o Glik stanno meglio di me, sono più che contento che giochino loro o viceversa".

CREMONESE - "Quando vinci l'umore ti aiuta a recuperare prima. Quella con la Cremonese è una partita importante, ci teniamo molto ad avere l'aiuto del nostro pubblico. Con loro potremo dare qualcosa in più".