Benevento, Paleari: "Partita difficile, ora la testa va sulla Cremonese" L'estremo difensore: "Eravamo preparati all'aggressività del Perugia"

Ecco le parole di Paleari al termine del match vinto con il Perugia:

"Abbiamo preparato la partita in un giorno e mezzo, sapevamo che non era facile. L'importante era vincere. Adesso dobbiamo focalizzarci per martedì. Le parate? Sono contento di aver dato il mio contributo. In questo periodo abbiamo fatto quadrato, ci siamo uniti. Eravamo preparati a questo tipo di partita, soprattutto all'aggressività del Perugia. Siamo contenti. Ora dobbiamo di nuovo prepararci a combattere".

"Adesso le squadre studiano il nostro modo di giocare, tanti ci vengono a pressare uomo contro uomo chiudendoci delle giocate chiave. Bisogna capire i momenti, quando occorre giocare con i piedi o calciarla lunga facendo contrasti con le seconde palle".

"I nostri tifosi sono stati numerosi. Anche in casa farebbe piacere un grande contributo di pubblico. Abbiamo bisogno di voi".