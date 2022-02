Benevento, con la Cremonese ci saranno due rientri Domani la partenza il ritiro di Venticano

Il Benevento è tornato subito in campo dopo la vittoria conquistata ieri al Curi di Perugia. Domani ci sarà una seduta pomeridiana, con successiva partenza presso l'Hotel Europa di Venticano, sede del ritiro pregara. Caserta potrà contare sul rientro di Elia, il quale ha svolto la riabilitazione a Bergamo sotto stretta osservazione dell’Atalanta che ne detiene il cartellino. Torna tra i disponibili anche Farias che ha scontato le due giornate di squalifica.

Intanto la Cremonese è rimasta a Roma dopo l’importante vittoria ottenuta a Terni. Pecchia ha convocato tutta la rosa, ma ci sono degli elementi che non saranno a disposizione per il Benevento come gli infortunati Valzania e Buonaiuto. Quest’ultimo, tra l’altro ex dell’incontro, potrà partire al massimo dalla panchina. Non sono escluse delle variazioni nelle scelte. In difesa ci sarà il rientro tra i titolari di Casasola, così come di Ocoli al centro. La coppia mediana sarà formata da Castagnetti e Fagioli, ma entrambi sono in diffida ed è probabile che uno dei due potrà lasciare il posto a Bartolomei. In avanti la linea dei trequartisti sarà formata da Zanimacchia, Gaetano e Baez alle spalle di Ciofani.

Sul fronte prevendita, si registrano 848 biglietti venduti, di cui 20 di sponda cremonese.