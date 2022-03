Serie B, LIVE / Benevento - Crotone 0-0 Al Vigorito si affrontano giallorossi e pitagorici

Benevento - Crotone 0-0 (Live)

Benevento (4-3-1-2): Paleari; Gyamfi, Glik, Vogliacco, Foulon; Ionita, Acampora, Improta; Farias; Lapadula, Moncini. A disp.: Manfredini, Tartaro, Calò, Elia, Tello, Petriccione, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Forte, Brignola. All.: Caserta

Crotone (3-4-2-1): Festa; Canestrelli, Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez, Awua, Schnegg; Marras, Mulattieri; Maric. A disp.: Saro, Cuomo, Vulic, Kone, Adekanye, Giannotti, Kargbo, Borrello, Sala, Mogos, Schirò, Cangiano. All.: Modesto

Arbitro: Giua di Olbia. Assistenti: Gualtieri e D'Ascanio. IV ufficiale: Emmanuele. Var e Avar: Marinelli e Sechi

PRIMO TEMPO

2' Punizione di Acampora per la testa di Improta: palla fuori

1' Comincia Benevento - Crotone

PRE PARTITA

Al Vigorito si affrontano Benevento e Crotone per la 29^ giornata del campionato di serie B. La Strega è reduce da una settimana difficile causata dal Covid, ma è fortemente determinata a conquistare l'intera posta in palio contro i rossoblu che sono sempre più vicini alla retrocessione in Lega Pro. Caserta cambia assetto tattico: si passa al 4-3-1-2 con Farias alle spalle delle punte Lapadula e Moncini.