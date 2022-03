Benevento, Gyamfi: "Felice per la vittoria, volevamo solo i tre punti" Le parole del terzino che è tornato a indossare la maglia da titolare

Nel post gara di Benevento - Crotone ha parlato così Bright Gyamfi:

"E' stata una partita molto difficile. Ringrazio il mister che mi ha fatto giocare perché quando sono arrivato mi ha chiesto di lavorare forte perché sicuramente ci sarebbe stata l'occasione. Non è stato facile perché non giocavo da molto tempo. I miei compagni mi hanno aiutato molto. Tornare a Benevento è stato come un ritorno a casa, anche quando giocavo con la Reggiana seguivo le partite. Sono davvero molto contento di questa vittoria".

CRESCITA - "Coloro che non hanno avuto il Covid sono stati sul pezzo. Siamo scesi in campo solo con l'intento di vincere questa partita".

GRUPPO - "Lo spirito è sempre lo stesso. Ci sono degli elementi diversi rispetto al passato, così come le idee del mister".

BRESCIA - "Conosciamo mister Inzaghi. Prepareremo la partita al massimo, affronteremo una sfida bellissima".