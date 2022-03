Benevento, Manfredini: "Gara difficile, è una vittoria importante" Le parole dell'estremo difensore dopo la vittoriosa gara col Crotone

Nel post gara ha parlato Nicolò Manfredini, ecco il commento dell'estremo difensore della vittoriosa gara col Crotone:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta per il loro momento di difficoltà e la nostra situazione condizionata dal Covid. Abbiamo lavorato bene e siamo riusciti a conquistare tre punti importanti. Sicuramente questo è un confronto particolare per i tifosi, lo abbiamo percepito sin da subito. Siamo stati bravi e lucidi a sfruttare le nostre occasioni, per fortuna sono arrivati i tre punti".

"Quando si prende gol ci sono degli errori da analizzare in settimana. In questa situazione è successo per una disattenzione, ma siamo stati bravi a ribaltarla: non era facile perché il contraccolpo poteva farsi sentire".

"Il gruppo è la base per creare qualcosa di importante. Questo è un gruppo solido che ha voglia di migliorarsi. Credo che sia importante l'obiettivo comune che è dentro ognuno di noi, questo ci sta dando una grandissima mano e credo che si veda".

"Ci sarà poco tempo per recuperare in vista del Brescia. Sarà un'altra partita difficile, conosciamo Inzaghi. Cercheremo di affrontare la sfida nel migliore dei modi".

"Siamo usciti fuori dalle difficoltà molto forti mentalmente. La cosa fondamentale è la bravura da parte del mister e della società di far sentire tutti importanti e parte del progetto. Nella testa di ognuno di noi deve esserci la volontà di fare bene e di aiutare il proprio compagno. Chi è subentrato ha fatto una partita di sacrificio ed è giusto così".