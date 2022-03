Serie B, bagarre promozione diretta: mai così tante squadre in pochi punti Il Benevento nonostante il sesto posto è già a quota 50 punti: un dato che testimonia l'equilibrio

Che la serie B fosse un campionato equilibrato è un concetto abbastanza notorio, ma quanto si sta vedendo nella stagione attuale ha dell'incredibile per quanto riguarda la promozione diretta. Alla ventinovesima giornata ci sono ben sei squadre racchiuse in cinque punti. C'è di più, la distanza potrebbe addirittura assottigliarsi considerato che il Benevento ha una partita in meno rispetto a tutte le altre pretendenti. Una situazione che rende il torneo cadetto tra i più belli ed emozionanti in Europa, con la lotta per la serie A che sarà incerta fino all'ultima giornata.

A testimoniare questo equilibrio c'è anche il continuo cambio di formazioni al comando della classifica: la vittoria del Pisa sulla Cremonese ha permesso ai toscani di tornare al comando, sancendo l'undicesimo cambio sul gradino più alto del podio dopo che è stato occupato, oltre ai toscani, anche da Brescia (tre volte), Lecce (tre volte) e Cremonese.

Non si era mai verificata una situazione del genere, basti analizzare le classifiche delle ultime dieci stagioni al termine della ventinovesima giornata. Non c'è mai stato un divario così minimo che, lo ripetiamo, potrà essere ulteriormente ridotto in caso di risultato positivo del Benevento a Cosenza. C'è da dire che nel periodo analizzato, quella sannita è anche la squadra con il maggior numero di punti al sesto posto: mai nessuna era arrivata a toccare quota 50 ed essere in quella posizione di classifica a questo punto della stagione.

Il divario più ampio l'ha fatto registrare proprio la compagine giallorossa nella famosa annata dei record, stagione 2019/2020, con ben ventisei punti di distacco sul Cittadella. Ecco l'andamento analizzato:

21/22: 1^ Pisa 55; 6^ Benevento 50* (+5)

20/21: 1^ Empoli 56; 6^ Cittadella 45 (+11)

19/20: 1^ Benevento 72; 6^ Cittadella 46 (+26)

18/19: 1^ Brescia 50; 6^ Perugia 41 (+9)

17/18: 1^ Empoli 54; 6^ Parma 44 (+10)

16/17: 1^ Frosinone 53; 6^ Perugia 43 (+10)

15/16: 1^ Cagliari 61; 6^ Brescia 45 (+16)

14/15: 1^ Carpi 56; 6^ Livorno 44 (+12)

13/14: 1^ Palermo 56; 6^ Latina 45 (+11)

12/13: 1^ Sassuolo 64; 6^ Padova 42 (+22)