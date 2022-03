Benevento, al Rigamonti ancora col 4-3-1-2 Caserta riconferma Farias dietro le due punte, che questa volta saranno Forte e Moncini

Fabio Caserta ha già scelto la formazione che opporrà al Brescia questo pomeriggio alle 18,30 al Rigamonti di Brescia. Se non ci saranno variazioni dell'ultimo minuto, il tecnico proseguirà nel solco tracciato contro il Crotone, almeno nel modulo: quindi 4-3-1-2, anche se giocoforza con qualche interprete diverso. Si sa, gli assenti in casa giallorossa non sono pochi: sono rimasti a casa Artur Ionita, squalificato, Gianluca Lapadula e Marco Sau, infortunati. Erano assenti anche sabato per infortunio Letizia, Barba e Viviani, oltre al terzo portiere Muraca. E allora tra i pali andrà ovviamente ancora Alberto Paleari. Difesa a quattro con Elia che si riprende il ruolo di esterno basso, dove prima dell'infortunio aveva offerto prove di grandissimo valore, Glik e Vogliacco centrali, Foulon esterno sinistro. Centrocampo a tre con Tello, che di fatto sostituisce Ionita, Acampora nel ruolo di regista, Improta da interno sinistro. Poi la conferma di Diego Farias da trequatista dietro le due punte, che questa volta saranno Moncini e Forte. Una squadra dai chiari connotati offensivi, dunque, che non sembra volersi accontentare di una partita di rimessa. Inizio della gara le 18,30.