Benevento, Vogliacco: "E’ un risultato prezioso" Il centrale difensivo giallorosso: “Lavoriamo con grande compattezza"

Tra i migliori in campo c’è sicuramente Alessandro Vogliacco che ha commentato con soddisfazione il pareggio rimediato al Rigamonti di Brescia: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Nel primo tempo siamo partiti un po' contratti, ci sono stati degli errori di troppo. Nella ripresa abbiamo cercato di schiacciarli, ma l’episodio di Tello ha rovinato i piani. Ci siamo compattati per portare a casa un risultato prezioso. Glik? Un compagno a terra non è mai bello. Speriamo che si risollevi il prima possibile perché è un elemento molto importante per noi”.

STAGIONE - “Una squadra che gioca per vincere deve essere brava a leggere più momenti della partita. Abbiamo tanti calciatori esperti e sapevamo che rimanendo in partita, anche in inferiorità numerica, poteva succedere di tutto e siamo riusciti a pareggiare mantenendo una buona solidità difensiva. Nei momenti di difficoltà ci siamo guardati negli occhi facendoci un esame di coscienza. Abbiamo analizzato cosa non andasse, ci teniamo a conquistare punti su punti perché ne vale del nostro futuro. Se saremo bravi a fine anno tireremo le somme”.

FROSINONE - “Siamo una squadra con tanti calciatori importanti, stiamo tamponando bene le assenze. Dopo Frosinone ci sarà la sosta e avremo modo di recuperare elementi. Proveremo a fare punti anche a Frosinone.