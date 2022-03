Benevento, Forte: "Abbiamo dato un segnale al campionato" Le parole dell’attaccante giallorosso: “Siamo un gruppo unito, vogliamo raggiungere l’obiettivo”

Ha realizzato il gol che ha permesso al Benevento di ottenere un punto d’oro in casa del Brescia. Francesco Forte ha commentato il risultato maturato al Rigamonti: “Il gol è più utile alla squadra. Per me l’obiettivo è quello di dare una mano alla squadra, questo è il mio marchio di fabbrica e sono contento di aver dato una mano ai compagni. Siamo un gruppo forte. Nel primo tempo ci sono state delle difficoltà perché il Brescia è altrettanto forte. Penso che sia un segnale importante che abbiamo dato al campionato, questo atteggiamento deve darci grande entusiasmo per il prosieguo della stagione. Adesso pensiamo al Frosinone dove cercheremo di ottenere un altro risultato positivo. L’obiettivo può sembrare alla portata di questa squadra, ma quando devi vincere non è mai facile. Dobbiamo essere tutti uniti, anche chi non è in campo e che presto tornerà utile. La nostra compattezza è una immagine bella che diamo e dobbiamo continuare in questo modo”.

“Sono un giocatore che si mette a disposizione dei compagni. C’è stato un primo momento di difficoltà generale quando sono arrivato, adesso tutti i nuovi si stanno inserendo al meglio compreso me stesso. Devo ringraziare il mister che mi ha permesso di aggregarmi al meglio. Siamo una rosa che si allena al massimo, dobbiamo farci trovare pronti perché il campionato è difficile e servono tutti”.

TRIDENTE - “Col Crotone ci sono stati alcuni minuti in cui abbiamo giocato insieme. Quando ci sono calciatori di qualità si può fare tutto. Sicuramente ci troveremo”.