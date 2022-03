16 anni con la Strega, buon compleanno Presidente Il 17 marzo del 2006 iniziò quella fantastica avventura di Oreste Vigorito alla guida del Benevento

(fra.san.) La data odierna non può passare inosservata. Ogni tifoso della strega dovrebbe averla segnata con un cerchio rosso sul suo calendario. Il 17 marzo del 2006 ebbe inizio un'avventura affascinante e suggestiva che ha cambiato i connotati del calcio sannita, quella legata ad Oreste Vigorito, presidente del Benevento. Una storia costellata di vittorie, ma soprattutto caratterizzata da una crescita inusitata della squadra giallorossa che 16 anni fa militava nel campionato di C2 e grazie alla lungimiranza del “signore del vento” ha scalato imperiosamente tutte le categorie più importanti del calcio italiano. E' inutile dire che quando Oreste Vigorito, insieme all'amato fratello Ciro, prese quella società in male arnese per “regalarsi un'emozione”, nessuno aveva neanche mai ipotizzato che il piccolo Benevento sarebbe un giorno potuto sbarcare in serie A. Un'impresa che è riuscita due volte e a cui il Presidente non ha mai rinunciato neanche quando da quella massima serie è stato costretto a scendere. 16 anni da sogno per la vecchia strega, abituata fino ad allora a duellare con squadre di provincia su campi polverosi, 16 anni d'amore per Oreste Vigorito che ha sempre coniugato programmazione e sentimenti, peculiarità che non possono mai mancare nella vita di un vincente.