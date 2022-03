Benevento, nuovi rientri per Frosinone Glik sarà allo Stirpe. Letizia è tornato ad allenarsi

Si avvicina un'altra trasferta per i giallorossi. Sabato ci sarà il Frosinone allo Stirpe e il Benevento vorrà arrivare a questa sfida al meglio dopo il pari col Brescia. Un punto quello conquistato al Rigamonti comunque d'oro per come è arrivato. La squadra di Caserta si è trovata per ben due volte in svantaggio e in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Tello che quindi salterà il prossimo impegno. Rientrerà però Ionita che ha già scontato il turno di stop. Ce la farà anche Kamil Glik. La disavventura di Brescia non lo fermerà. Le buone notizie si rincorrono. L'emergenza potrebbe rientrare. Perché si è aggregato alla squadra nell'allenamento pomeridiano anche Gaetano Letizia. Il terzino ha dovuto mettere una protezione al viso dopo l'intervento allo zigomo, ma sta bene e si candida per la gara allo Stirpe. Restano i dubbi su Lapadula e Barba. Dubbi che comunque saranno sciolti nella mattinata di domani quando la squadra si ritroverà all'Antistadio "Imbriani" prima della partenza per Frosinone. Attaccante e difensore saranno valutati nel corso della seduta di rifinitura e solo successivamente il tecnico, di concerto con lo staff medico, deciderà se convocarli per il match di sabato in programma alle 16.15. Resterà out invece Viviani, il centrocampista però sta facendo progressi. In questi giorni sta lavorando in parte con la squadra, ma sarà disponibile dopo la sosta. Col Pisa ci sarà.