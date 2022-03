La diretta testuale di Frosinone - Benevento Allo Stirpe c'è il confronto tra ciociari e sanniti

Frosinone - Benevento 0-0 (Live)

Frosinone (4-3-3): Minelli; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Lulic; Canotto, Ciano, Zerbin. A disp.: Ravaglia, Marcianò, Oyono, Kalaj, Rohden, Haoudi, Novakovich, Tribuzzi, Brighenti, Barisic, Stampete, Manzari. All.: Grosso

Benevento (4-3-1-2): Paleari; Letizia, Glik, Vogliacco, Foulon; Ionita, Acampora, Improta; Insigne; Forte, Moncini. A disp.: Manfredini, Gyamfi, Calò, Elia, Lapadula, Farias, Petriccione, Sau, Masciangelo, Pastina, Barba, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Ghersini di Genova. Assistenti: Scarpa e Garzelli. IV uomo: Carella. Var e Avar: Doveri e Fiore.

PRE PARTITA

Allo Stirpe si affrontano Frosinone e Benevento per la trentunesima giornata del campionato di serie B. Caserta conferma il 4-3-1-2, ma ci sono delle modifiche rispetto a quanto visto in casa del Brescia. C'è Letizia dal primo minuto (indosserà una maschera per proteggere lo zigomo), così come si registra il rientro di Ionita a centrocampo dopo aver scontato la giornata di squalifica. Non sarà Farias a svolgere il ruolo di trequartista, ma Insigne alle spalle di Forte e Moncini.