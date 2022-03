Benevento, Letizia: "Una delle più brutte partite della stagione" Il capitano giallorosso: "Abbiamo perso meritatamente. Loro avevano più fame"

Ecco le dichiarazioni di Letizia al termine del match tra Frosinone e Benevento:

"E' una delle più brutte partite fatte fino a questo momento. C'è rammarico, è sempre brutto perdere. Ora abbiamo quindici giorni di pausa e dobbiamo lavorare duramente. Non si tratta di tour de force perché vale anche per l'avversario. Loro avevano più fame ed erano maggiormente convinti sulle seconde palle. Inutile nascondersi: abbiamo perso meritatamente".

GRUPPO - "Se quando si perde si parla di un gruppo che non c'è non credo sia bello. Quando si vince va tutto bene. Posso solo dire che abbiamo perso meritatamente, non è una questione si spogliatoio".

ATTEGGIAMENTO - "Capita che alla prima occasione ci sciogliamo, quindi dobbiamo migliorare su questo aspetto. Bisogna lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ogni partita è una finale. Dispiace per questa sconfitta, ma come detto è stata meritata. Il Frosinone ci ha ingabbiato. Ora dobbiamo pensare a fare punti col Pisa".

SOSTA - "Da un lato è positivo per recuperare, ma dall'altro no perché si vuole subito giocare dopo una sconfitta del genere. Adesso dobbiamo recuperare le energie per proseguire nel migliore dei modi e andare avanti".