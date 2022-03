Benevento, Acampora: "E' mancata la reazione dopo il gol del Frosinone" Il centrocampista giallorosso: "Dovevamo metterci maggiore cattiveria"

Nel post gara di Frosinone - Benevento ha parlato anche Gennaro Acampora. Ecco le dichiarazioni del centrocampista giallorosso:

"Il Frosinone è stato bravo, ma diciamo che noi sicuramente non abbiamo reagito al gol come fatto altre volte. Dobbiamo metterci maggiore cattiveria, l'unica cosa negativa oltre la sconfitta è che non possiamo riscattarci subito a causa della sosta. Almeno ci servirà per recuperare le energie in vista del confronto col Pisa. In questo tour de force molti di noi non si sono mai fermati, dobbiamo riposare un po'. Sicuramente alla ripresa torneremo sulla strada giusta".

ATTEGGIAMENTO - "Ci siamo un po' disuniti perché abbiamo cercato di spingerci in avanti per il pareggio, subendo qualche ripartenza di troppo. Dobbiamo migliorare questo aspetto per far sì che non accada di nuovo. Io e Ionita eravamo bassi per provare giocare, quindi abbiamo fatto fatica a risalire per trovare la seconda palla. Questo è l'aspetto che ha bilanciato la partita".

GRUPPO - "Siamo uniti, come dimostrato in altre partite ci siamo rialzati alla grande facendo tanti risultati utili consecutivi. Cercheremo di ripeterci".