Benevento, Caserta: "Dobbiamo subito voltare pagina" Il tecnico giallorosso ha parlato nel corso della cena organizzata dai tifosi del nord a Milano

A Milano era presente anche il tecnico Caserta che per l'occasione si è intrattenuto così ai microfoni di Ottogol:

"La sconfitta di Frosinone è stata figlia di una brutta partita, con gli avversari che sono stati superiori a noi. Dobbiamo ritrovare equilibrio e ritrovare energie. Abbiamo pagato la stanchezza fisica di qualche calciatore. Spesso le partite vengono condizionate dagli episodi, nella ripresa dopo il raddoppio è mancata la reazione. Bisogna ripartire cercando di recuperare tante energie, pensando che alla ripresa ci sarà una partita difficile contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato".

RENDIMENTO ALTALENANTE - "Anche le altre squadre hanno avuto dei momenti di difficoltà. Noi venivamo da sei risultati utili consecutivi, dove abbiamo ottenuto un punto importante a Brescia. Ogni tanto bisogna guardare anche chi abbiamo di fronte, al di là della nostra brutta prestazione. In qualche circostanza siamo stati altalenanti, ma non vedo formazioni che stanno facendo il vuoto. Cremonese e Pisa stanno facendo qualcosa in più, così come il Monza negli ultimi incontri".

CONDIZIONE - "I ragazzi stavano bene, magari Improta non aveva i novanta minuti ma ho fatto la considerazione che nelle sue condizioni ero consapevole che l'avrei cambiato. In quella situazione o lo fai giocare dall'inizio o altrimenti non utilizzabile. Quando parlo di giocatori non al massimo mi riferisco a questo, ma anche ad altri che nel tour de force hanno sempre giocato. Ho cercato di mettere la formazione migliore, poi le partite si possono vincere anche con chi subentra dalla panchina. Non è stato questo il problema di sabato. Dispiace perché perdere queste partite fa male, ma bisogna voltare pagina e guardiamo alla prossima".

MODULO - "Ho cercato di mettere Farias dietro le due punte per metterlo in condizione di fare bene. Si impegna tanto, ma non è ancora al meglio della condizione. Ho modificato qualcosa dal punto di vista tattico per le sue caratteristiche. Tecnicamente è un calciatore superiore alla media e può fare la differenza in questa categoria. Non è al massimo, quindi devo cercare di sfruttarlo al meglio. Questa squadra può giocare in vario modo. Col 4-3-3 avevamo trovavo una identità, ma a causa degli infortuni siamo stati costretti a cambiare".