Foggia: "Siamo in linea con i programmi. Vogliacco? Proveremo ad acquistarlo" Le parole del direttore sportivo del Benevento: "In questo rush finale servirà la spinta dei tifosi"

Ecco le dichiarazioni del diesse Foggia direttamente da Milano nel corso della cena organizzata dai tifosi del nord:

"A questo punto della stagione si meritano i punti che si hanno, ma occorre analizzare il percorso degli ultimi mesi. Siamo retrocessi dalla serie A e in estate abbiamo integrato calciatori nuovi. Siamo in linea con il programma iniziale fatto col presidente. Siamo in lotta, poi è chiaro che uno deve fermarsi a guardare chi è alla pari o le squadre che ci sono davanti. E' difficile, ma adesso bisogna essere positivi e cercare di andare tutti verso un'unica direzione. Spero che lo stadio ci possa dare quella spinta in più che siamo abituati ad avere. I ragazzi ne hanno bisogno, così come la società e i tifosi stessi. Mancano otto battaglie per cercare di inseguire un sogno".

VOGLIACCO - "A gennaio abbiamo provato ad acquistarlo dal Genoa, ma non ci siamo riusciti. Ci riproveremo in estate. Il ragazzo sta benissimo a Benevento e può migliorare ancora tanto".

PISA - "Sarà una partita importantissima, incontriamo una squadra che ci precede in classifica e che possiamo raggiungere. In questo campionato non si può dare nulla di scontato, potrà essere decisiva anche con il Pordenone o con il Vicenza. La B sta mostrando valori altissimi non solo davanti, ma anche dietro".

VIVIANI - "Si è aggregato in maniera parziale, potrebbe essere convocabile con il Pisa. A gennaio ce l'ha chiesto un club importante di serie A. Ha un futuro importante davanti a sé".