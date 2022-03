Serie B, chi ha fatto più punti nel tour de force? Dieci partite in trentacinque giorni, le squadre cadette ricaricano le batterie

Dieci partite in trentacinque giorni: questa è stata la programmazione della serie B nell'ultimo mese e mezzo. Un ritmo estenuante per le venti compagini cadette, chiamate a recuperare il tempo perduto dopo il rinvio del campionato effettuato a dicembre a causa dell'escalation dei casi Covid. Le squadre hanno stretto i denti, offrendo spettacolo ai tifosi ma pagando a caro prezzo sul piano della condizione fisica. Anche lo stesso Benevento, unica squadra colpita in maniera severa dal virus nell'ultimo periodo, ha mostrato una fase calante della propria tenuta nella brutta partita di Frosinone.

I giallorossi, che devono ancora recuperare la trasferta di Cosenza, hanno ottenuto quindici punti nelle nove partite del tour de force; frutto di quattro successi, tre pareggi e due sconfitte. Preziosi gli acuti contro Cittadella, Como, Perugia e Crotone, così come i pareggi con Lecce, Cremonese e Brescia. Hanno fatto discutere le rovinose sconfitte con Ascoli e Frosinone. La prima ha prodotto un ritiro con l'intento di ritrovare le giuste alchimie, mentre la seconda ha ripresentato mugugni e malumori. La sosta farà da pompiere, ma sarà utile anche per recuperare le energie preziose perse nell'ultimo mese, oltre a recuperare quei calciatori che sono apparsi poco lucidi. Potrà esserci anche il rientro di Viviani, una notizia positiva da parte di un calciatore che nella seconda parte del girone d'andata si era rivelato un punto focale del centrocampo sannita.

Ma chi ha fatto meglio nell'ultimo mese? Si registra il cammino più che positivo di Monza e Cremonese che hanno ottenuto, rispettivamente, ventidue e ventuno punti. Bene anche la Reggina con venti. Il Benevento è al sesto posto di questa speciale classifica, ma potenzialmente potrebbe agganciare il Pisa in quinta posizione in caso di successo a Cosenza. Quindici punti anche per Brescia e Lecce (ma con una partita in più rispetto alla Strega), mentre fanno sensazione i quattordici punti di un Frosinone che con la truppa di Caserta è sembrata una squadra tutt'altro che in difficoltà.

E' il fenomeno della serie B che adesso aprirà le porte a un altro tour de force: all'orizzonte ci sono sette partite (per il Benevento otto) in poco più di un mese. Sarà il rush finale, poi via agli spareggi per decretare promozioni e retrocessioni.

La classifica dalla 22^ alla 31^ giornata:

Monza 22

Cremonese 21

Reggina 20

Pisa 18

Ascoli 17

Benevento 15*

Lecce 15

Brescia 15

Perugia 15

Parma 14

Frosinone 14

Ternana 14

Como 14

Vicenza 13

Cittadella 12

Spal 9

Cosenza 6*

Crotone 5

Alessandria 4

Pordenone 2

*una partita in meno