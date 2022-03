Grande festa al Vigorito: l'iniziativa del Benevento e di FeliciDad - LE FOTO In campo i piccoli dell'asilo accompagnati dai papà e i calciatori giallorossi con i loro figli

È stato tutto perfetto. Un pomeriggio da incorniciare. Perfino il calore del sole ha deciso di collaborare e di riscaldare il cuore dei più piccoli e delle loro famiglie. Emozioni che portano il nome di “In campo con papà #portami allo stadio” l'iniziativa organizzata dal Benevento Calcio con la collaborazione di Gg teamwear e dall'asilo nido FeliciDad con le responsabili Melania Pastore e Simona Russo. Sotto i loro sguardi attenti si è consumato un tempo prezioso, si è colorato di giallo e di rosso grazie alla presenza sul rettangolo verde del Ciro Vigorito dei piccoli dell'asilo portati per mano dai loro papà che per un giorno hanno potuto scambiare qualche passaggio con i calciatori del Benevento anche loro in compagnia dei propri figli. Tello aveva in braccio la sua piccina di appena due mesi, Caserta le sue tre donne ma anche Insigne, Improta, Paleari, Acampora, Manfredini, Gyamfi e Petriccione. Tutti accolti dai giovani del settore giovanile e dal responsabile delle attività di base Pegno che ha impegnato i bambini con tanti giochi interessanti, seguiti passo passo dalle mamme che hanno riempito le gradinate dello stadio. Era presente la terna arbitrale come merita una partita di calcio e le protagoniste del calcio femminile Under 17.

C'era tutto lo staff giallorosso con in prima linea il presidente Oreste Vigorito che ha voluto fortemente questa iniziativa: “Hanno riempito il mio cuore di gioia. Ringrazio chi ha contribuito alla realizzazione di questo evento. Il prato è rifiorito grazie alla presenza di questi piccini. Noi non vendiamo spettacolo, cerchiamo di trasmettere trasparenza e correttezza, quei valori di cui il calcio dovrebbe sempre farsi portavoce riuscendo a riunire tutti attorno ad una sfera di cuoio”. Promotrice dell'evento la Gesesa con la presenza della mascotte tanto cara ai piccini e con la partecipazione dell'amministratore delegato Giuseppe Rubbo: “Oggi è come se fosse la prosecuzione della giornata mondiale dell'acqua quando abbiamo incontrato tantissimi studenti che rappresentano il nostro futuro, abbiamo spiegato loro l'utilizzo consapevole dell'acqua. Una giornata importante come quella odierna perché essere qui presenti come sponsor del Benevento Calcio per consentire ai bambini, ai loro papà, tutti insieme, di fare festa all'insegna dello sport, dell'amore per il proprio territorio e per l'ambiente è una grande soddisfazione per noi e per tutta la famiglia Gesesa”.