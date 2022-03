Nazionali, Lapadula sconfitto ma ha ancora speranza di andare ai mondiali Si deciderà tutto nel match tra Perù e Paraguay

Mentre il Benevento lavora e recupera le energie dopo l’estenuante tour de force dell’ultimo mese, ieri sono scesi in campo i tre nazionali Glik, Ionita e Lapadula. La Polonia del centrale difensivo ha affrontato in amichevole la Scozia, dopo aver passato il turno d’ufficio di qualificazione al mondiale per via dell’estromissione della Russia. Novanta minuti per Glik, con l’incontro che è terminato sul risultato di 1-1, grazie al pareggio nel finale firmato da Piatek su rigore.

Partita intera anche per Ionita nella gara persa della Moldavia contro il Kazakistan. 2-1 il punteggio finale, con il match di ritorno in programma il 29 marzo con il serio rischio da parte della selezione del centrocampista giallorosso di retrocedere nella fascia D della Nations League.

Nella notte è arrivata una sconfitta di misura per il Perù di Gianluca Lapadula. L’attaccante ha giocato 77 minuti, prima di essere sostituito con Alex Valera. La partita è stata decisa da un gol di De Arrascheta sul finire del primo tempo. Adesso sarà fondamentale per il Perù vincere con il Paraguay il prossimo 30 marzo per ottenere la possibilità di giocarsi la qualificazione al mondiale attraverso i play off.