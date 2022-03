Benevento, tour del Vigorito per le classi del Liceo Scientifico Visita speciale da parte degli studenti all'impianto sportivo sannita

Giornata da ricordare per le classi 2^E e 2^F del Liceo Scientifico Gaetano Rummo. Gli studenti, accompagnati dai docenti Calicchio e Mongillo, hanno effettuato un tour all'interno del Ciro Vigorito nell'ambito dell'iniziativa "E' tempo di crescere insieme". La stessa, lo ricordiamo, prevede una forte scontistica sui prezzi dei biglietti delle prossime gare casalinghe per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Ad accogliergli c'è stato il segretario Domenico Nastri che prima ha parlato della storia del Benevento Calcio, per poi dare il via alla visita attraverso la visione degli spogliatoi. Importante anche l'intervento di Alessandro Cilento, Coordinatore e Team Manager del club, che ha sottolineato l'importanza degllo spogliatoio per la squadra, oltre all'evoluzione avvenuta nel corso degli anni sia strutturale che attraverso la presenza dei posti personalizzati dei calciatori con relativo cartonato.

La parte più suggestiva è avvenuta subito dopo, con il passaggio sul terreno di gioco che ha permesso ai ragazzi di sedersi in panchina e ammirare dal campo lo spettacolo offerto dall'impianto sportivo sannita. Non è mancata la spiegazione relativa al posizionamento delle varie figure tecniche nel corso della partita, oltre alla scrupolosa cura del manto erboso. Il tour è proseguito con la visita alla Tribuna Centrale e agli spazi dedicati alla stampa, per poi terminare con le aree Hospitality e la visione di sala stampa, area flash e sala var.