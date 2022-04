Benevento - Pisa, l'aggiornamento della prevendita I numeri sugli spalti per il match di domani

Alle 19:30 si contavano 2554 biglietti acquistati dalla tifoseria del Benevento per il big match di domani col Pisa. Saranno 310, invece, i sostenitori ospiti che giungeranno dalla Toscana. Per quest'ultimi la prevendita è chiusa, mentre i locali potranno acquistare il tagliando fino alle 16:15 di domani. Quest'oggi c'è stato un duro comunicato della Curva Sud, orientato a dare una scossa al popolo sannita per presenziare in massa al Vigorito nel rush finale di stagione.

