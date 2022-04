Benevento, la rincorsa continua! Un gol di Viviani piega il Vicenza Vittoria molto importante per i giallorossi

Benevento - Vicenza 1-0

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Barba, Vogliacco, Letizia (32'st Foulon); Ionita (14'st Farias), Calò (14'st Viviani), Acampora; Insigne (33'pt Tello), Forte (32'st Moncini), Improta. A disp.: Manfredini, Gyamfi, Petriccione, Sau, Masciangelo, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Maggio, Padella, De Maio, Bruscagin (25'st Dalmonte); Zonta (25'st Giacomelli), Bikel, Cavion (44'st Teodorczyk); Ranocchia (14'st Lukaku); Diaw, Meggiorini. A disp.: Contini, Confente, Pasini, Boli, Crecco, Da Cruz, Djibril, Cester. All.: Brocchi

Arbitro: Maggioni di Lecco. Assistenti: Ranghetti e Vivenzi. IV ufficiale: Carrione. VAR e AVAR: Zufferli e Raspollini

Marcatore: 16'st Viviani

SECONDO TEMPO

95' Termina la partita! Il Benevento vince con il risultato di 1-0!

94' Ripartenza del Benevento con Acampora, Grandi respinge

90' Cinque minuti di recupero

89' Entra Tedorczyk al posto di Cavion

82' Conclusione debole di Farias che si spegne sul fondo

77' Doppio cambio Strega: dentro Moncini e Foulon al posto di Forte e Letizia

67' Doppio cambio Vicenza: entrano Giacomelli e Dalmonte al posto di Zonta e Bruscagin

61' Benevento in vantaggio! Sontuosa giocata di Acampora che serve la palla a Viviani, il centrocampista insacca con una precisa conclusione alle spalle di Grandi. Rete importante dopo il lungo infortunio

59' Doppio cambio Benevento: entrano Viviani e Farias al posto di Calò e Ionita. Per il Vicenza c'è Lukaku al posto di Ranocchia

51' Cross di Elia per la testa di Forte: palla alta

45' Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

- Vicenza in dieci. All'uscita Meggiorini prosegue con le proteste, con Maggioni che l'ha espulso

47' Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo

46' Ammonito Meggiorini per eccessive proteste

41' Errore di Acampora che permette al Vicenza di involarsi in contropiede, terminato con una conclusione di Diaw facilmente parata da Paleari

40' Giallo anche per Improta dopo aver commesso fallo su Diaw

36' Ammonito Ranocchia per fallo su Barba

33' Primo cambio per il Benevento: entra Tello al posto di Insigne che non riesce a proseguire l'incontro

31' Sinistro secco di Acampora dal limite che prende in pieno il palo

24' Ammonito Calò, era diffidato: salterà il match di giovedì col Cosenza

22' Il Benevento ha il pallino del gioco

16' Debole conclusione di Diaw: para Paleari

11’ Calcio d’angolo di Calò per la testa di Ionita: Grandi devia in angolo

8' Il gol viene annullato dopo il check del Var per posizione irregolare

6’ Vicenza in vantaggio: palla conquistata da Ranocchia che si invola e serve Diaw, l’attaccante insacca da pochi passi

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Al Vigorito è di scena il match tra Benevento e Vicenza, valido per la 34^ giornata del campionato di serie B. Dopo la sconfitta subìta ieri dalla Cremonese in casa del Frosinone, la compagine allenata da Caserta vuole l'intero bottino per alimentare il sogno della promozione diretta. Il tecnico ha confermato l'undici che ha battuto la Reggina.