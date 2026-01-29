Agazzi si accasa subito: firma per il Campobasso Contratto fino al 30 giugno 2026 per il centrocampista bergamasco

Il giorno dopo la rescissione del contratto col Benevento, Davide Agazzi, centrocampista classe 1993, ha già trovato squadra. Ha firmato col Campobasso, nel girone B di serie C fino al 30 giugno 2026.

Nato a Trescore Balneario il 2 giugno 1993, Agazzi è un regista cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Sono quasi 400 le presenze complessive tra i professionisti, con circa 170 partite disputate in Serie B.

Ecco le prime parole di Agazzi da neo rossoblù: “Quando è arrivata la proposta ho messo insieme diversi elementi e non ho avuto dubbi: una società seria, con idee chiare e ambizione, una tifoseria che impressiona chiunque e una squadra che sta facendo bene, con segnali evidenti di crescita”. Reduce da due stagioni complicate, il centrocampista ha individuato nel Campobasso il contesto adatto per rilanciarsi: “Sentivo il bisogno di una sfida vera. Qui ho ritrovato voglia ed entusiasmo, ho percepito fiducia e progetto, e la possibilità di ripartire nel modo giusto”. Il giocatore è già a disposizione dello staff tecnico.