Agazzi si accasa subito: firma per il Campobasso

Il giorno dopo la rescissione del contratto col Benevento, Davide Agazzi, centrocampista classe 1993, ha già trovato squadra. Ha firmato col Campobasso, nel girone B di serie C fino al 30 giugno 2026.
Nato a Trescore Balneario il 2 giugno 1993, Agazzi è un regista cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Sono quasi 400 le presenze complessive tra i professionisti, con circa 170 partite disputate in Serie B.
Ecco le prime parole di Agazzi da neo rossoblù: “Quando è arrivata la proposta ho messo insieme diversi elementi e non ho avuto dubbi: una società seria, con idee chiare e ambizione, una tifoseria che impressiona chiunque e una squadra che sta facendo bene, con segnali evidenti di crescita”. Reduce da due stagioni complicate, il centrocampista ha individuato nel Campobasso il contesto adatto per rilanciarsi: “Sentivo il bisogno di una sfida vera. Qui ho ritrovato voglia ed entusiasmo, ho percepito fiducia e progetto, e la possibilità di ripartire nel modo giusto”. Il giocatore è già a disposizione dello staff tecnico.