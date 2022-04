Benevento fatale per Brocchi: esonerato Decisione dell'ultima ora della società vicentina

Ne aveva passate anche di peggiori, ma quando il tempo si restringe così, non rimane più spazio neanche per le speranze. Allora la dirigenza vicentina ha provveduto a esonerare Cristian Brocchi. Questo il comunicato apparso qualche minuto fa sul sito ufficiale: "La Società LR Vicenza comunica che nella serata odierna il sig. Cristian Brocchi è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici. Il Club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione, la serietà e l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro".