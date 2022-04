Letizia: "Abbiamo bisogno dei tifosi. Con loro almeno 6 punti in più" L'appello del capitano giallorosso: "Loro sono il Benevento. I calciatori passano"

Nel corso di Ottogol, il capitano del Benevento Gaetano Letizia si è soffermato sulla questione relativa alla mancanza dei tifosi allo stadio. Anche col Vicenza, infatti, si sono registrati dei numeri bassi al botteghino:

"Gioco a Benevento da cinque stagioni, ma è il primo anno in cui c'è questa situazione. Ho pensato molto alle cause di questo allontanamento, credo sia dovuto alla retrocessione dello scorso anno. Siamo tutti delusi per quanto successo, sia noi che soprattutto la società, ma è tempo di pensare a questo campionato. Mi auguro che nel rush finale potrà esserci lo stadio pieno perché ogni calciatore ha bisogno dei tifosi. A me personalmente vederli sugli spalti dà molta carica. Ci stiamo giocando la serie A, siamo l'unica ai vertici tra le retrocesse. Il Crotone è vicino alla retrocessione, mentre il Parma probabilmente non farà neanche i play off. Nella mia carriera ne ho conosciuti di presidenti, ma nessuno ha l'amore e la passione di Vigorito. Spero non gli passi mai. Non ho problemi a dire che con i tifosi avremmo almeno sei punti in più. Non è calcio così. Loro sono il Benevento, i giocatori passano. Ricordo la finale play off col Carpi, ero un avversario ma quello spettacolo mi emozionò molto. Spero di rivedere presto uno scenario del genere".