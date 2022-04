Posticipo: il Parma spreca, il Brescia si prende la vittoria Rondinelle a quota 61, scavalcato Benevento, che giovedì gioca il recupero di Cosenza

Il Brescia non molla, si prende i tre punti contro il Parma e supera in classifica (almeno momentaneamente) il Benevento salendo a quota 61. Per la squadra di Iachini era l'ultima chance per rimanere agganciata al treno play off, ma avrebbe avuto busogno solo di una vittoria. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato (palo di Leris), nella ripresa gli emiliani hanno gettato al vento almeno un paio di occasioni di platino sempre con l'argentino Brunetta, la migliore delle quali ha portato il trequartista gialloblù tutto solo davanti Joronen. Il tiro finale però è finito largo e il risultato è rimasto ancorato sullo zero a zero. Fino al gol di Moreo che ha deciso la partita. Il Brescia si è confermata squadra forte sul piano fisico, determinata e sempre pronta al clima da battaglia. Il Parma ha gettato al vento quelle due occasioni nel momento cruciale che avrebbero cambiato il verso della gara. In cima alla classifica c'è ancora un assembramento colossale, alla volata partecipano in tanti, chi avrà più sprint taglierà il traguardo per primo.