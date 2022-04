Baldini è il nuovo allenatore del Vicenza Grande determinazione: "Mancano 6 partite, non 4", dice riferendosi ai play out

Il Vicenza ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Francesco Baldini, 47 anni, appena liberatosi dal Catania, escluso dal campionato di serie C. Il club biancorosso lo ha annunciato e presentato a mezzogiorno di oggi allo stadio Menti e nel pomeriggio sosterra il primo allenamento. Per lui un contratto fino al 30 giugno, ma con opzione di rinnovo. Le sue prime parole (raccolte dal Giornale di Vicenza) sono state queste: “Punterò su aggressione, pressing e conquista palla. Per me è una grande sfida. Modulo? Mi piace parlare di occupazione degli spazi, voglio fare la partita non mi piace subire il gioco. Mancano sei partite, non quattro: dobbiamo dare il massimo»

La foto della presentazione è tratta dal Giornale di Vicenza