Benevento, la lista dei convocati per Cosenza Partiranno con la squadra Letizia e Insigne

Hanno recuperato. Insigne e Letizia rientrano nella lista dei convocati. Fabio Caserta ha deciso di portarli con sé per la sfida di domani al San Vito. È chiaro però che bisognerà capire se saranno eventualmente pronti a scendere in campo dal primo minuto. Dovesse essere così, il tecnico calabrese dovrà cambiare poco, solo una pedina a centrocampo vista la squalifica di Calò. Ma considerando la sfida in notturna ci sarà tutto il tempo per valutare meglio le condizioni sia dell'esterno offensivo che del capitano. Proprio quest'oggi ci sarà la partenza per Cosenza, la squadra poi rientrerà venerdì subito dopo l'allenamento in terra calabrese, in fondo non c'è sosta per i giallorossi che già lunedì, giorno di Pasquetta, saranno chiamati ad affrontare il Pordenone in trasferta. Ma ora sarà fondamentale centrare l'obiettivo contro i calabresi che hanno recuperato dopo il ricorso i due difensori Camporese e Rigione. Torneranno quindi alla difesa a tre e il Benevento dovrà affrontare una avversaria attendista che proverà a chiudere tutti gli spazi. Un aspetto che condizionerà le scelte di Caserta a centrocampo. C'è ancora qualche dubbio sull'utilizzo di Viviani dal primo minuto, è evidente che per caratteristiche sarebbe il giocatore più adatto per questa sfida, ma non ci sarà comunque la volontà di rischiarlo, dovrà sentirsi pronto, altrimenti le alternative nel ruolo di regista restano quelle di Petriccione e di Acampora.

LA LISTA DEI CONVOCATI: Acampora, Barba, Brignola, Elia, Farias, Forte, Foulon, Gyamfi, Improta, Insigne, Ionita, Letizia, Manfredini, Masciangelo, Moncini, Muraca, Paleari, Pastina, Petriccione, Sau, Talia, Tello, Vogliacco, Viviani.