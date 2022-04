Benevento, e adesso le big sperano nel Cosenza La gara di domani sarà un crocevia importante della stagione

Ecco Cosenza - Benevento, l'unica gara del 2022 rinviata in serie B a causa del Covid. Peccato che il virus si sia accanito contro la compagine giallorossa, ma tant'è che adesso si tratta soltanto di un paragrafo già scritto nel libro di questo campionato. Ora è tempo di calcio giocato, con le due squadre che vogliono quanto prima eliminare quel fastidioso asterisco che condiziona sempre discorsi e ambizioni. Si tratta di uno snodo molto importante della stagione. Con un successo, il Benevento aggancerebbe il secondo posto in classifica a pari merito con Monza e Cremonese. Il Cosenza spera in un miracolo per poter alimentare le speranze di evitare la retrocessione diretta. La riduzione delle squalifiche di Camporese e Rigione è stata una boccata d'ossigeno in un momento molto negativo, in cui anche lo stesso Bisoli è stato messo sulla graticola.

Parliamoci chiaro, il rendimento fatto registrare dalla Strega dopo la sosta è visto con preoccupazione dai chi siede nei posti nobili del campionato. Tre vittorie consecutive, nove gol fatti e soltanto uno subito. Numeri da capogiro in un momento della stagione in cui quando le cose cominciano a girare bene, poi risulta difficile compiere dei passi indietro all'ultimo momento. Ecco perché la gara di domani attirerà non poche attenzioni nei confronti di coloro che si giocheranno la promozione insieme al Benevento. Facile immaginare quanto le varie Lecce, Monza, Cremonese e Brescia sperino in un passo falso dei sanniti: sarebbe pericoloso, infatti, averli al secondo posto a quattro giornate dalla fine e con un calendario che presenta soltanto uno scontro diretto.

A conferma di un campionato che si affronta sul filo del rasoio, con un equilibrio assoluto. Lo stesso Coda ha parlato del Benevento come "la favorita assoluta se riuscirà a vincere al San Vito". Galliani ha suonato la carica con un "vinciamo le prossime quattro partite" e tra queste c'è anche quella con la Strega che già da adesso promette chissà quante scintille ed emozioni.

Le stesse che domani vorranno provare i tifosi del Benevento, sia i presenti al San Vito che quelli che assisteranno al match da casa. I quali, si spera, possano tornare presto ad affollare le gradinate del Vigorito. Perché se gli squadroni della serie B sperano in un passo falso della Strega a Cosenza, allora vuol dire che i ragazzi di Caserta stanno facendo ancora una volta qualcosa di buono non solo per loro stessi o per Vigorito, ma per tutto il territorio sannita.