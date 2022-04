Benevento, la "missione Cosenza" è già iniziata Ritorno "on the road" per I giallorossi che si alleneranno venerdì a Castrovillari

La truppa giallorossa, partita in pullman dallo stadio Vigorito, è già a Cosenza. Anzi ad essere precisi alloggia in un hotel di Rende. Caserta ha portato con sé 24 giocatori, anche Insigne e Letizia, che non sono proprio al meglio. Il tecnico si è riservato le scelte, le comunicherà domani intorno alle 13 alla squadra. La partita al San Vito Marulla è prevista per le 20. C'è da giocare con la mente sgombra e con la determinazione di chi ha nel mirino un traguardo importante. Il Cosenza non lascerà nulla di intentato, vuole la salvezza e anche per la squadra silana questa è un'opportunità in più da cogliere al volo. Tra Benevento e Cosenza ci sono ben 35 punti di differenza, eppure non c'è alcuna certezza sulla vittoria dei giallorossi come ha più volte indicato l'imprevedibilità di questo campionato di serie B. I ragazzi di Caserta dovranno sfoderare una delle prestazioni più importanti di questi ultimi tempi per aver ragione di un avversario che si aggrappa alle ultime speranze di salvezza.

RITORNO ON THE ROAD. La squadra giallorossa pernotterà a Rende domani sera e tornerà nel Sannio venerdì. Si fermerà lungo la strada del ritorno, facendo tappa a Castrovillari (un'ora di auto da Cosenza) per allenarsi allo stadio “Mimmo Rende”. Pranzerà nella cittadina calabrese, poi farà ritorno a Benevento. Tra il ritorno in città e la nuova fatica contro il Pordenone, partita che si gioca a Lignano Sabbiadoro, passeranno solo due giorni. Sabato di allenamento, domenica già in partenza per il Friuli.

L'ARBITRO. L'Aia ha già designato il direttore di gara per la gara col Pordenone. Si tratta di Giacomo Camplone di Pescara. Per lui un solo precedente col Benevento, poco lusinghiero adire il vero, nella trasferta di Trapani il 14 luglio del 2020, l'anno dei record. Quella sfida con la truppa di Castori non andò benissimo, la Strega erse per 2 a 0. Ma aveva già conquistato da tre settimane la serie A.