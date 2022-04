Benevento, out Insigne. Tribuna per lui Ha recuperato capitan Letizia

(s.l.) Andrà in tribuna Roberto Insigne. L'esterno partenopeo è partito con la squadra alla volta di Cosenza ma non sarà comunque pronto per tornare in campo. Il risentimento muscolare gli impedirà di essere disponibile, la decisione di partire è comunque legata alla volontà di vivere con il gruppo giallorosso questa sfida importante. Sarà fondamentale conquistare i tre punti col Cosenza, per la verità le dovrà vincere tutte la squadra di Caserta per sognare in grande. Da qui la volontà del piccolo Insigne di sostenere i suoi compagni di squadra. Ha invece recuperato capitan Letizia. In mattinata il terzino ha lavorato con la squadra senza alcun problema. Il fastidio è andato via, dovrebbe quindi partire dal primo minuto al San Vito. Gli assenti saranno Glik e Lapdula.